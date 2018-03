Im Rahmen der Tischtennis-Team-EM werden in der 1. Stufe Heim- und Auswärtsspiele ausgetragen. Modus: Österreich trifft in der A-Gruppe auf Portugal und Ungarn. Die Platzierung in der Vorrunde entscheidet, in welchen Topf Österreich bei der Auslosung kommt. Die beiden besten Teams der A-Gruppen qualifizieren sich direkt für die finale Stufe in Frankreich 2019. Die restlichen Nationen gehen in B-Gruppen an den Start. Gruppe A1 mit Österreich: Heute: Österreich – Portugal (20 Uhr Sporthalle Fulpmes und live ORF Sport Plus). Eintritt 15 Euro (Jugendliche 9 Euro). Weitere Spiele: 22.5.: Ungarn – Österreich; 20.11.: Portugal – Österreich; 4.12.: Österreich – Ungarn.