Fulpmes – Die Sporthalle Fulpmes platzte aus allen Nähten: Über 400 Zuschauer (darunter Rad-Profi Stefan Denifl) wollten am Dienstagabend beim Tischtennis-Leckerbissen im Rahmen der Team-Europameisterschaft zwischen Österreich und Portugal dabei sein. Österreichs Nummer eins Stefan Fegerl (Nr. 40 der Weltrangliste) stand als erster Österreicher an der Platte. Zudem zeigte der Tiroler Robert Gardos nach über zehn Jahren endlich wieder in Tirol sein Können. Das Duell der Ex-Europameister endete mit 3:0 für die Gastgeber. Für den TSV Edelweiß Fulpmes war das Länderspiel jedenfalls ein Höhepunkt in der Vereinsgeschichte. (TT)