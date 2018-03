Von Roman Stelzl

Telfes – Eine Radrundfahrt durch Österreich? Da fallen einem zuerst die Berge ein. Steile Anstiege. Höhenmeter um Höhenmeter, ein Kampf gegen Konkurrenz, Zeit und Juli-Hitze. Es ist das Gesicht, das sich die Veranstalter wünschen – und das gilt auch für die heurige 70. Auflage (7. bis 14. Juli).

„Auf der Tour steht immer noch Österreich drauf. Das heißt, dass es ruhig anspruchsvoller sein kann“, sagt Tourdirektor Franz Steinberger. Und weil das Gebirge in Tirol vor lauter anspruchsvollen Anstiegen geradezu überquillt, wird auch beim Jubiläum die Vorentscheidung im Westen des Landes fallen.

Den Auftakt macht dabei das Stubaital. Nach der Auftaktetappe im Vorarlberger Feldkirch (ein Rundkurs, der durchaus selektiv sein soll) geht es auf dem zweiten Teilstück weiter ins Stubaital. Dort wird zum vierten Mal ein­e Etappe enden. Ob das nun wie geplant in Telfes oder Fulpmes ist, wissen wohl auch die Veranstalter nicht. Deshalb wurden bei der gestrigen Präsentation sicherheitshalber gleich beide Bürgermeister eingeladen. Wie genau der Kurs verläuft, wird bei der 70er-Gala am 3. Mai präsentiert. Eine Option ist die Fahrt über den Arlberg nach Tirol.

Tags darauf soll es auf Etapp­e drei dann einen Hauch von Rad-WM geben. Vor den Wettkämpfen in Tirol (22. bis 30. September) geht es in Kufstein, dem Startort der Straßenrennen, los. Geplant ist eine Fahrt am WM-Kurs bis Rattenberg, danach zweigt der Tross wohl in den Osten ab. Innsbruck spielt keine Rolle bei der Ö-Tour – das Kitzbüheler Horn schon.

Der prestigeträchtige Rad-Berg wird am Alpenhaus wohl wie schon bei so vielen Auflagen den Namen des Gesamtsieger­s ermitteln. Im Vorjahr war das der Tiroler Stefan Denifl, der als Zweiter ins Gelbe Trikot schlüpfte und am Ende seinen ersten großen Titel gewann. Dass Etappe zwei im Stubaital endet, ist auch eine Hommage an den 30-jährigen Fulpmer.

Ob es wie im Vorjahr danach von Kitzbühel über den Felbertauern und Lienz weiter nach Salzburg geht, ist offen. Fix ist aber: Der Großglockner und die Hochalpenstraße sind im Programm. Danach geht es auf den acht Etappen bis zur Zieleinfahrt in Wels (mit Ausnahme einer möglichen Auffahrt auf den Villacher Dobratsch) wohl ruhiger zu.

Mit dabei möchte dann auch Stefan Denifl sein. Die Knieprobleme des Vorjahressiegers scheinen im Griff zu sein, ein baldiges Comeback hängt aber noch am seidenen Faden. „Ich habe kein­e Schmerzen mehr, das ist schon sehr wichtig. Jetzt muss man abwarten, wie sich alles entwickelt“, erklärte der Profi des irischen Teams Aqua Blue Sport. Sein Comeback-Ziel, wenn alles „ganz reibungslos verläuft“: die Kroatien-Rundfahrt (17.–22. April).

Ebenfalls heiß auf die Ö-Tour ist Tirol-Team-Leader Benjamin Brkic, der wenige Minuten von Telfes entfernt in Kampl lebt. Brkic: „Dass eine Etappe ins Stubaital führt, ist nicht nur für mich toll, sondern für den Radsport.“