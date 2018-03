Von Daniel Suckert

Innsbruck – Dass es nicht einfach werden würde, stand vor dem ersten Aufschlag in Düren fest. Dass es am Ende jedoch eine klare 1:3-Niederlage für die Volleyballer von Hypo-Tirol-Alpenvolleys-Manager Hannes Kronthaler gab, konnte man nicht erwarten. Schließlich liefen die dunkelblauen Akteure bei den beiden Saisonduellen als Sieger vom Parkett. Im ersten Duell der „Best of three“-Serie kam es jedoch ganz anders.

„Unsere Annahme war nicht gut genug“, so kurz und knapp lautete das Resümee des Tiroler Bau-Löwen Kronthaler. Mit der schwachen Annahme gab es auch kein wirksames Aufspiel und so auch keine entscheidenden Angriffe. Die beiden umkämpften Sätze eins und drei gingen jeweils an eines der beiden Teams – in Durchgang zwei und vier gab es für die Tiroler nichts zu holen.

Die lange Rückreise – über acht Stunden Fahrzeit – endet­e gestern um sechs Uhr morgens. Am späten Nachmittag stand bei Headcoach Stefan Chrtiansky die Aufarbeitung auf dem Programm: „Da waren die schlechte Annahme, zu viele Eigenfehler und eine Unruhe, mit der wir uns das Leben selbst schwer gemacht haben.“

In Summe wollte der Slowake die erste Niederlage aber nicht überbewerten. Chrtiansky: „Bei den Play-offs entscheidet auch sehr viel die Tagesverfassung.“ Darum regiere alles andere als Panikstimmung. Auch wenn es am Ostersonntag um alles geht: entweder ein Entscheidungsspiel in Düren (Mittwoch) oder frühzeitiger Urlaub.