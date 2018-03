Tennis-Star Dominic Thiem hat seine Verletzungspause für einen Besuch im Wiener Tiergarten Schönbrunn genutzt. Dort ist er seit 2016 Pate von Ameisenbärin „Ilse“.

Der 24-Jährige fütterte sein Patentier mit Mehlwürmern und einem Joghurt-Eidotter-Gemisch, wie der Tiergarten am Donnerstag in einer Aussendung mitteilte. Dann verabreichte er Panzernashorn-Weibchen „Sundari“ eine Extraportion Bananen. Thiem hat sich Mitte März in Indian Wells eine Verletzung des rechten Knöchels zugezogen und kann derzeit nicht trainieren. (APA)