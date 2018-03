Von Susann Frank

Innsbruck – Das Internationale Olympische Komitee (IOC) treibt das Thema Geschlechtergleichheit seit Jahren voran. Ein Punkt auf dem Reformpapier Agenda 2020, der immer wieder hervorgehoben wird. Was dem Ausrichter der größten Sportveranstaltung ein Anliegen ist, scheint zu Fachverbänden wie dem Österreichischen Ski-Verband nur ungenügend durchgedrungen zu sein:

Noch bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang verkündete das IOC stolz den Rekord von 1242 Teilnehmerinnen. Bei den ersten Winterspielen 1924 in Chamonix (FRA) traten gerade einmal 13 Frauen an – damals alle im Eiskunstlauf.

Die Sportarten-Vielfalt ist der Schlüssel zum Erfolg. Der Rekord wird keineswegs nur erzielt, weil immer mehr Frauen Leistungssport betreiben. Die Bestmarke ist möglich, weil immer mehr Mixed-Bewerbe auf dem Programm stehen und in fast allen Sportarten sowohl Männer als auch Frauen Medaillen erzielen können: im Jahr 2022 in den beiden letzten verbliebenen Männer-Domänen, dem Rodel-Doppelsitzer und der Nordischen Kombination. Zuvor waren die Bastionen Eishockey (Nagano 1998), Bobfahren (Salt Lake City 2002) und zuletzt Skispringen (Sotschi 2014) gefallen.

Die späte Emanzipation von den Schanzen kommt nicht von ungefähr: Dass die Landung „schlecht für die Gebärmutter“ sei, ist längst als blödsinniger Macho-Spruch entlarvt. Doch diese Aussage tätigte einst kein Geringerer als Gian Franco Kasper, Präsident des Internationalen Ski-Verbandes. Der 74-Jährige, der dieses Jahr erneut zur Wiederwahl antritt, war hörbar kein Verfechter des weiblichen Fortschritts.

Und sein zwei Jahre älterer FIS-Vize-Präsident Peter Schröcksnadel nimmt diesbezüglich anscheinend auch keine Vorreiterrolle ein. Denn seit der Zustimmung des FIS-Councils – dem er angehört – für einen Damen-Teambewerb bei Weltmeisterschaften im Mai 2017 verabsäumte es der Tiroler, diesen bei der Heim-WM 2019 in Seefeld ins Programm zu nehmen. Obwohl der 76-Jährige immer wieder darauf verweist, ein Frauenversteher zu sein: Bei der Diskussion um Ann­a Veith und die geringe Zahl an ÖSV-Trainerinnen wurde der Präsident nicht müde zu betonen, Frauen und Männern dieselben Chancen einräumen zu wollen.

Daniela Iraschko-Stolz, Österreichs Skisprung-Ass, hatte die Damen-Teamspringen-Diskussion durch ein Plakat zum Saisonende vergangenes Wochenende und lautstarke Kritik ins Rollen gebracht.

Werner Frießer, OK-Chef und Bürgermeister Seefelds, begründete den Verzicht auf den Bewerb damit, dass „es eine finanzielle Frage sei und wir die Tickets nicht leicht verkaufen können“.

In Zeiten, in denen der Österreichische Ski-Verband jedoch gerade bezüglich weiblicher Gleichstellung ins Visier genommen wird, täte man gut daran, zu versuchen, den Bewerb auszutragen und die Karten an den Mann bzw. an die Frau zu bringen. (su)