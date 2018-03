Rallye-Dakar-Sieger Matthias Walkner hat am Donnerstag die fünfte und letzte Etappe der Abu Dhabi Desert Challenge gewonnen. „Es freut mich, dass ich nach so einem harten Kampf den Etappen-Sieg holen konnte“, sagte Walkner. In der Gesamtwertung belegte der Salzburger schlussendlich Rang vier. „Leider hat es nicht für das Podium gereicht, aber alles in allem verlief die Rallye sehr gut.“

Den Sieg sicherte der Chilene Pablo Quintanilla (Husqvarna) vor Walkners britischem KTM-Teamkollegen Sam Sunderland und dem Argentinier Kevin Benavides (Honda). (APA)