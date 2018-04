Belfast – Mensur Suljovic muss auch nach seiner achten Partie in der Darts-Premier-League weiter auf den dritten Sieg warten. Der 46-jährige Wiener verlor am Donnerstagabend in Belfast gegen den Schotten Gary Anderson mit 5:7. Damit droht Suljovic beim nächsten Event in einer Woche in Liverpool, wo es gegen den Weltranglisten-Ersten Michael van Gerwen aus den Niederlanden geht, das vorzeitige Aus. (APA)