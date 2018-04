Cleveland (Ohio)/Toronto – Mit einem 106:112 bei den Cleveland Cavaliers haben die Toronto Raptors in der Nacht auf Mittwoch (MESZ) die fünfte Niederlage in den vergangenen acht Spielen in der National Basketball Association (NBA) einstecken müssen. Weil auch die Boston Celtics verloren, blieb es bei zwei Siegen Vorsprung in der Eastern Conference auf den Rekordmeister. In der Nacht auf Donnerstag steigt das direkte Duell.

Die Kanadier liefen in der Quicken Loans Arena stets einem Rückstand hinterher. Die Partie blieb dennoch bis zum Schluss offen. „Wir haben an beiden Enden des Feldes nicht unsere beste Leistung gezeigt. Morgen steht ein sehr wichtiges Spiel gegen Boston an“, zog der Wiener Jakob Pöltl rasch einen Schlussstrich unter die Begegnung mit den Cavaliers.

Herausragender Spieler in dem Eastern Conference-Schlager war einmal mehr LeBron James („Ich bin immer noch ein Problem“) mit 27 Punkten, zehn Rebounds und sechs Assists. Kevin Love schrieb mit 18 Zählern und 15 Rebounds ebenfalls doppelt zweistellig an. Toronto wurde von DeMar DeRozan (19) angeführt. Jonas Valanciunas (17, zehn Rebounds) und Serge Ibaka (16, zwölf Rebounds) lieferten jeweils Double-Doubles ab. Kyle Lowry ließ mit nur fünf Zählern offensiv aus.

Pöltl kam am Eriesee 17:13 Minuten zum Einsatz. Der 22-Jährige verzeichnete vier Punkte, zwei Rebounds und je einen Assist sowie Steal.

Die Kanadier halten bei einer 55:22-Bilanz, womit ihnen weiterhin ein Erfolg auf den Clubrekord aus 2015/16 (56:26) fehlt. In den bisherigen Aufeinandertreffen mit Boston (53:24) in der laufenden Saison hat es nur Heimsiege gegeben. Der Rekordmeister führt mit 2:1.

Schützenhilfe für die Raptors vor dem Gipfeltreffen gab es von den Milwaukee Bucks. Giannis Antetokounmpo führte sein Team mit 29 Punkten und elf Rebounds zu einem 106:102 über die Celtics. Im Osten weiterhin auf dem Vormarsch sind die Philadelphia 76ers. Sie feierten mit einem 121:95 gegen die Brooklyn Nets bereits den elften Sieg in Serie und behaupteten Platz vier.

NBA-Leader Houston Rockets setzte sich gegen die Washington Wizards mit 120:104 durch. Superstar James Harden steuerte 38 Punkte zum 63. Saisonsieg der Texaner bei. Titelverteidiger Golden State Warriors bezwang Oklahoma City Thunder auswärts 111:107. Kevin Durant führte sein Team beim dritten Erfolg hintereinander mit 34 Punkten und zehn Rebounds an. Für die Gastgeber waren auch 44 Zähler und 16 Rebounds von Russell Westbrook zu wenig. (APA)

Ergebnisse der National Basketball Association (NBA) vom Dienstag: Cleveland Cavaliers - Toronto Raptors (Jakob Pöltl mit vier Punkten und zwei Rebounds in 17:13 Minuten) 112:106, Philadelphia 76ers - Brooklyn Nets 121:95, Miami Heat - Atlanta Hawks 101:98, New York Knicks - Orlando Magic 73:97, Chicago Bulls - Charlotte Hornets120:114, Houston Rockets - Washington Wizards 120:104, Milwaukee Bucks - Boston Celtics 106:102, Oklahoma City Thunder - Golden State Warriors 107:111, Dallas Mavericks - Portland Trail Blazers 115:109, Denver Nuggets - Indiana Pacers 107:104, Utah Jazz - Los Angeles Lakers 117:110, Phoenix Suns - Sacramento Kings 97:94, Los Angeles Clippers - San Antonio Spurs 113:110.