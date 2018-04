Las Vegas (Nevada) – Der wegen eines Dopingvergehens vorerst suspendierte ehemalige WBO-Halbmittelgewichts-Champion Saul Alvarez wird am 5. Mai in Las Vegas nicht gegen Mittelgewichts-Weltmeister Gennadi Golowkin aus Kasachstan boxen. Der Kampf wurde am Dienstagabend (Ortszeit) offiziell abgesagt.

Der Mexikaner Alvarez war im Februar positiv auf das Kälbermastmittel Clenbuterol getestet worden war. Seine Anhörung findet am 10. April statt, erst danach wird das Strafmaß für den 27-Jährigen festgelegt werden. (APA/AFP)