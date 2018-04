Die 6. Etappe der 70. Österreich-Radrundfahrt wird im heurigen Juli in Wenigzell im steirischen Joglland enden. Die enorm schwierige Etappe, die am Freitag bei den Steirertagen in Wien präsentiert wurde, bringt laut den Veranstaltern eine von fünf Bergankünften der für Kletterer konzipierten Auflage. Davon profitieren will auch Hermann Pernsteiner.

Der Profi des Bahrain-Teams um Vincenzo Nibali fährt aus seiner Heimat in der Buckligen Welt (NÖ) beim Training gerne in die nahe Oststeiermark. „Da warten richtige Rampen auf uns“, sagte der Sechste der Ö-Tour 2016 in einer Aussendung. (APA)