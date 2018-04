Die Hypo Tirol Alpenvolleys hoffen heute (14.30 Uhr, Stream: sportdeutschland.tv) in Düren auf den Aufstieg ins Play-off-Halbfinale. In der „best-of-three“-Serie steht es 1:1 – beide Teams konnten ihre Heimspiele mit 3:1 gewinnen. Manager Hannes Kronthaler will, „dass meine Truppe entspannt an die Sache ran geht. Wir haben sie im Grunddurchgang heuer schon einmal auswärts geschlagen.“ Für die Tiroler wäre der Aufstieg ins Halbfinale im ersten Jahr ein „historischer Schritt“, ergänzte Kronthaler. (TT)