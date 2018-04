Innsbruck – Nach einem Skiunfall hatte Otto Flum, Präsident des Österreichischen Radsportverbands, zuletzt nicht viel zu lachen. Aber im Kampf um das erweiterte Teilnehmer-Kontingent für die Straßenrad-WM 2018 in Tirol – das soll Gastgebern künftig nicht mehr zustehen – war der ÖOC-Vizepräsident kürzlich immerhin erfolgreich: „Zwei Plätze mehr für das Elite-Rennen der Herren, das war wichtig“, streicht Flum hervor. Je nach Weltranglisten-Reihung kann Österreichs Auswahl mit bis zu sechs Startplätzen rechnen.

Die zweite Frohbotschaft brachte Flum, einer der längstdienenden österreichischen Spitzenfunktionäre (seit 19 Jahren Präsident), von der Sitzung der europäischen Föderation in Istanbul mit: Norwegens Radsportverband soll nach der nicht nach Wunsch verlaufenen WM 2017 doch nicht in Konkurs gehen, auch mit öffentlicher Unterstützung wolle man das Loch von 3,7 Millionen Euro stopfen.

„Schockierende Inkompetenz“

Die Zeitung Aftenposten beklagte indes vergeblich die „schockierende Inkompetenz“ von WM-Organisationschef Harald Tiedemann Hansen, seines Zeichens auch Präsident des norwegischen Radsportverbands. In dieser Funktion wurde der 61-Jährige erst vor wenigen Wochen bestätigt.

Eine ähnliche Summe, nämlich 3,2 Millionen Euro, muss Tirol über Sponsoren zu seinem WM-Budget (12,8 Mio. Euro) aufbringen. Wolfgang Weiss, der ursprünglich in die heimische Bewerbung eingebunden war und schon für die Rad-WM 2006 in Salzburg verantwortlich zeichnete, bleibt skeptisch: „Diese Summe aufzubringen, wird kurz vor der Veranstaltung schwer, zumal sich ja nicht so viele Geldgeber finden.“ Er habe die Sponsorensuche vor zwölf Jahren an eine Agentur ausgelagert – und das lange vor Veranstaltungsbeginn. Damals habe man eine Garantiesumme von zwei Millionen Euro erhalten. Einziger Nachteil im Gegensatz zu heut­e: „Die TV-Produktionskosten, damals etwa eine Million Euro, mussten wir selbst aufbringen.“ Zumindest das bleibt den Tirolern diesmal erspart, in der UCI-Lizenzgebühr ist dieser Betrag inkludiert.

Rückblickend ist Wolfgang Weiss, der sich mittlerweile für den Europäischen Fußballverband um die Europameisterschaft 2020 kümmert, froh um das Ende seines Tiroler WM-Engagements: „Ich habe mich intensiv in die Bewerbung eingebracht, aber ich bereue, das jemals getan zu haben.“

Hoffnung auf fällige Rate für Radsportverband

Österreichs Radsportpräsident Otto Flum indes hofft weiter auf gutes Gelingen des Groß­ereignisses im kommenden September. Und das beinhaltet auch „die gute Hoffnung“, dass nach einem weiteren Erinnerungsschreiben an die WM-Organisation eine fällige Rate an Österreichs Radsportverband (34.000 Eur­o) endlich überwiesen wird ...

So weit die eine Sicht: Gerade weil Weiss – aus gesundheitlichen Gründen – nicht mehr zur Verfügung gestanden ist, kam die WM-Vorbereitung nicht so recht in den Tritt. Dazu kamen interne Unstimmigkeiten, so radelt Thomas Rohr­egger derzeit hauptsächlich für die Tirol Werbung, aber nur noch ganz wenig für die WM-­Organisation. Netzwerken in der ohnehin schwierigen Sponsorensuche – die großen Pakete hat sich der Weltradsportverband bereits gesichert – ist außerdem nicht gerade die große Stärke, offenbar soll auch Sportvermarkter WWP Weirather Wenzel & Partner aufgrund des extrem ausgedünnten Sponsormarkts für die Rad-WM in Österreich abgewinkt haben. Außen vor blieb außerdem Osttirols Giro-­Kurbler und Tourismusverbandsobmann Franz Theurl, einer der erfahrensten Radsportveranstalter Tirols. Sein Know-how war offenbar nicht gefragt. Allerdings ist es ja nie zu spät.

Dennoch: Eine Million Euro an Sponsorgeldern soll mittlerweile gesichert sein, dazu kommen noch geschätzte Einnahmen von einer Mio. Euro. Mit dem einen oder anderen Sponsorpaket für heimische Unternehmen (30.000 bis 50.000 Euro) könnte doch noch die WM-Kurve finanziell gekratzt werden. So zumindest der Plan des Landes, das in der Vorwoche 500.000 Euro für die interne Kommunikation extra zu den drei Mio. Euro zugeschossen hat. (floh, pn)