Von Roman Stelzl

Innsbruck – Der Frust war nur von kurzer Dauer. Stefan Denifl ärgerte sich anfangs darüber, dass sein Aqua-Blue-Team keine Wildcard für die Vuelta a Espana erhalten hatte. Damit muss der Stubaier nach seinem sensationellen Etappensieg im Vorjahr heuer passen. Am Fahrrad sitzend, lächelt Denifl schon wieder. „Es ist so ein schöner Tag, einfach super“, sagt er. Für den Rad-Profi, Ö-Tour-Sieger von 2017, wird die Runde über 31 Kilometer und etwa 750 Höhenmeter an der Seite eines Hobby-Bikers eine sehr klein­e sein – aber nach den Problemen mit dem Knie, nach anhaltenden Kopfschmerzen war das Straßenrad lange Zeit tabu. Bis jetzt.

Der 30-Jährige steht vor dem Tivoli Stadion und steigt auf sein Gefährt auf, um gemeinsam mit der TT die Schleife des Herren-Straßenrennens der Rad-Weltmeisterschaft in Tirol (22.–30. September) zu erkunden. Von Innsbruck über Aldrans und Lans nach Patsch und über Igls Richtung Nord­kette – und zur „Höttinger Höll“.

Ehe es aber los geht, taucht plötzlich ein Nachbar Denifls auf: Skispringer Andreas Kofler. „He, wie geht’s?“ – der 33-jährige Vierschanzentournee-Sieger grüßt Denifl als alten Bekannten. Und nicht nur das angestrebte Comeback der beiden ist ein Thema, sondern auch das Dasein als Vater. Kofler wird im Juni erstmals Papa, Denifls Sprössling Xaver ist neun Monate alt.

Zurück auf die Straße: Bei der Auffahrt nach Aldrans erzählt Denifl von den Schwierigkeiten des WM-Kurses, der kommende Woche am Freitag beim Finale der Tour of the Alps (16. bis 20. April) seine Generalprobe erlebt. Mit Ausnahme der „Höttinger Höll“. Sechsmal wird bei der WM die Schleife gefahren, danach hängt sich noch eine große Runde an – insgesamt warten alleine hier 173,8 Kilometer.

„Das ist einer der schwierigsten WM-Kurse, die es gibt“, erklärt Denifl, als das Schloss Ambras in seinem Rücken verschwindet. „Der Schlussanstieg zur Hungerburg ist sehr schwierig, aber das Rennen wird sich wohl vorher hier auf dieser Schleife entscheiden.“

Ein ums andere Mal müssen die Profis bei der WM durch das Mittelgebirge, jedes Mal kommen etwa 450 weitere Höhenmeter dazu. „Das wird auch für die besten Fahrer ungemein anstrengend. Da gibt es nur wenig Vergleichbares“, sagt Denifl, als er diese ruhig­e Ausfahrt am Fuße des Patscherkofels für ein Foto unterbricht.

Erkannt wird der Aqua-Blue-Sport-Profi von vielen – vor allem, als es nach der rasanten Abfahrt über Igls und bei der Fahrt durch Innsbruck in Richtung Gramartboden geht. Die „Höttinger Höll“ ist das Gustostücker­l der Strecke mit bis zu 28 Prozent Steigung. Hier sind die Rad-Fans unter sich – und hier wird einem nach 250 Kilometern noch einmal alles abverlangt. „Da werden viele schieben oder tragen müssen, das wird ein spannendes Finale“, sagt Denifl im steilsten Stück, blickt auf den Tacho, der 6 km/h anzeigt, und ergänzt: „Viel schneller werden die hintennach auch nicht mehr sein.“

Und die beste Stelle für einen Schlussangriff bei der WM? „Erst nach dem steilsten Stück“, sagt Denifl und zeigt mit einem kurzen Antritt, wo die Messlatte hängt. Erst bei der Abfahrt von der Hungerburg nach Innsbruck ist Zeit zum Luftholen. Und zum Nachdenken. Über eine WM, die den Besten alles abverlangt. Und keine Gnade kennt. Egal bei welchem Wetter.