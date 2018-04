Pittsburgh (Pennsylvania) – Die Philadelphia Flyers um Michael Raffl haben am Freitag (Ortszeit) Spiel zwei der Play-off-Serie der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL gegen Titelverteidiger Pittsburgh Penguins mit 5:1 für sich entschieden. In der „best of seven“-Serie steht es damit 1:1. Der Kärntner Raffl stand beim Triumph seines Teams 13:20 Minuten auf dem Eis und bereitete das 2:0 durch Sean Couturier vor.

Die „Battle of Pennsylvania“ wird am Sonntag (Ortszeit) in Philadelphia fortgesetzt. (APA)