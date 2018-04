Friedrichshafen – Die Hypo Tirol Alpenvolleys Haching stehen in den Halbfinal-Play-offs der deutschen Volleyball-Bundesliga vor dem Aus. Der Fusionsverein aus TSV Unterhaching und Hypo Tirol Innsbruck unterlag am Sonntag im ersten Duell bei Rekordmeister VfB Friedrichshafen mit 1:3 (21,-14,-22,-18). In der „best of three“-Serie steht es damit 1:0 für die Mannschaft vom Bodensee.

Das zweite Spiel findet am Mittwoch (19.00 Uhr) in der Olympiahalle Innsbruck statt. Sollte dort den Alpenvolleys der Ausgleich gelingen, würde die dritte Partie am kommenden Sonntag (14.30 Uhr) wieder in Friedrichshafen ausgetragen werden. (APA/dpa)