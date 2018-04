Arco, Folgaria – Der Spanier Pello Bilbao hat am Montag die 1. Etappe bei der Tour of the Alps für sich entschieden. Der 28-Jährige setzte sich bei dem als Giro-d‘Italia-Test geltenden Rennen vor seinem Landsmann und Astana-Teamkollegen Luis Leon Sanchez und Ivan Ramiro (COL) durch. Der unter Dopingverdacht stehende Tour-de-France-Seriensieger Chris Froome (GBR) wurde mit zehn Sekunden Rückstand Fünfter.

Der 134 Kilometer lange Abschnitt zwischen Arco und Folgaria war vor allem für Kletterer konzipiert, was Fahrern wie Bilbao oder Froome entgegenkam. Nur sechs Kilometer vor dem Ziel endete die Bergwertung (2. Kategorie, 18 km) auf das Hochplateau von Folgaria.

Bestplatzierter Österreicher war Riccardo Zoidl als 21. mit 1:07 Minuten Rückstand. „Mir ist es grundsätzlich sehr gut gegangen. Leider musste ich 500 Meter vor der letzten Bergwertung, als Christopher Froome attackierte, abreißen lassen und kam mit der zweiten Verfolgergruppe ins Ziel“, erklärte der frühere Gewinner der Österreich-Rundfahrt aus dem Team Felbermayr Wels. „Ich bin zufrieden mit meiner Leistung und werde sehen, wie die nächsten harten Tage verlaufen. Das Niveau bei der Tour of the Alps ist schon sehr hoch.“

Felix Großschartner (Team Bora), ebenfalls aus Oberösterreich, büßte 2:16 Minuten ein und wurde als 34. klassiert. (APA)