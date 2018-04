Desiree Linden hat am Montag als erste US-Amerikanerin seit 33 Jahren den Boston Marathon gewonnen. Die 34-Jährige setzte sich bei der 122. Auflage in 2:39:54 Stunden vor ihrer Landsfrau Sarah Sellers (2:44:04) durch. Bei den Männern triumphierte Yuki Kawauchi als erster Japaner seit 31 Jahren. Bei Regen und 4 Grad Celsius siegte er in 2:15:54 vor Vorjahrssieger Geoffrey Kirui aus Kenia (2:18:23).

Ergebnisse 122. Boston Marathon: Männer: 1. Yuki Kawauchi (JPN) 2:15:58 Std. - 2. Geoffrey Kirui (KEN) 2:18:23 - 3. Shadrack Biwott (USA) 2:18:35;

Frauen: 1. Desiree Linden (USA) 2:39:54 - 2. Sarah Sellers (USA) 2:44:04 - 3. Krista Duchene (CAN) 2:44:20. (APA/dpa/Reuters)