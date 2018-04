Alpe di Pampeago – Der Kolumbianer Miguel Angel Lopez hat am Dienstag die Königsetappe der Tour of the Alps gewonnen. Der Astana-Profi setzte sich auf dem Teilstück von Lavarone auf das Reiterjoch im Bergaufsprint einer Fünferspitzengruppe mit Chris Froome durch. Riccardo Zoidl (Felbermayr) wurde Elfter. Das Führungstrikot übernahm Lopez‘ erst 20-jähriger Landsmann Ivan Ramiro Sosa aus der Androni-Mannschaft.

Die zweite Etappe über 145,5 Kilometer und 2.900 Höhenmeter war zunächst von einer sechsköpfigen Ausreißergruppe mit dem Steirer Stephan Rabitsch geprägt. Der 26-Jährige sicherte sich unterwegs die Bergwertung auf dem Redebus-Pass und schlussendlich auch das Trikot des besten Kletterers. Im acht Kilometer langen Schlussanstieg wurden Zoidls Teamkollege und wenig später auch die beiden letzten Ausreißer aber bald vom Hauptfeld mit den Favoriten eingeholt. Gleichzeitig bekam Froome mit dem von Georg Preidler (Tages-23.) für FDJ-Kapitän Thibaut Pinot angeschlagenen Tempo Probleme, dem Briten gelang jedoch wenig später wieder der Anschluss.

Zweieinhalb Kilometer vor dem Ziel attackierten der Tscheche Jan Hirt und Riccardo Zoidl, ihre Flucht dauerte aber nur wenige Minuten. Denn das von Froomes Sky-Team angeführte Spitzenfeld stellte das Duo wieder. „Es sah wirklich gut aus. Aber dann kam Chris Froomes Attacke und 1,5 km vor dem Ziel hat uns die kleine Verfolgergruppe gestellt. Ich habe mich im Finale gezeigt und nicht versteckt und bin mit dem Tag absolut zufrieden“, meinte der ehemalige Österreich-Rundfahrtsieger Zoidl, dem im Ziel 45 Sekunden auf den Sieger fehlten.

Auf dem besonders steilen Schlusskilometer setzten Froome und einige andere Topstars wirkungslose Nadelstiche und belauerten einander, ehe im Endspurt Lopez vor Pinot, Sosa und Froome die Nase vorne hatte. Im Gesamtklassement führt Sosa nun sechs Sekunden vor den zeitgleichen Pinot und Lopez. Froome hat vor den fehlenden drei Etappen durch Süd-, Ost- und Nordtirol als Vierter 16 Sekunden Rückstand. Der Spanier Pello Bilbao, der für Astana auch schon den Auftakt gewonnen hatte, fiel zurück. (APA)