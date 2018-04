Meran – Der Franzose Thibaut Pinot hat auf der dritten Etappe der Tour of the Alps vom gestürzten Kolumbianer Ivan Ramiro Sosa die Gesamtführung übernommen. Der FDJ-Kapitän musste sich am Mittwoch auf dem Südtirol-Teilstück von Auer nach Meran um fünf Sekunden nur dem Australier Ben O‘Connor geschlagen geben. Riccardo Zoidl kam wieder unter die besten 15 und behauptete sich damit in den Gesamt-Top-20.

Der Vorjahreszweite Pinot geht mit 15 Sekunden Vorsprung auf den Italiener Domenico Pozzovivo (Team Bahrain) und den Kolumbianer Miguel Angel Lopez (Astana) in die vorletzte Etappe am Donnerstag von Klausen nach Lienz. Topstar Chris Froome (Sky), der mit der Verfolgergruppe um Pinot als Sechster das Ziel erreichte, ist nur eine weitere Sekunde zurück weiterhin Vierter.

Pinot hatte sich mit einigen anderen bereits auf dem Weg im ersten Anstieg zum Mendelpass rund eine Minute von den anderen Topfavoriten abgesetzt. Bis zum Ende der letzten langen Abfahrt vom Gampenpass schafften Froome und Co. aber wieder der Anschluss. Der bisherige Spitzenreiter Sosa kam hingegen bergab zu Sturz und verlor viel Zeit. Der 22-jährige Dimension-Data-Fahrer O‘Connor, im Vorjahr Sieger der Großglockner-Etappe der Österreich-Rundfahrt, gewann nach einer Soloattacke im flachen Finale souverän vor Pinot und Pozzovivo.

Zoidl war in der Anfangsphase gestürzt, hielt sich danach aber wieder im Spitzenfeld. Mit der Froome-Gruppe kam der Oberösterreicher wie am Vortag (11.) auch wegen eines Defekts am Mendelpass nicht ganz mit. „Im Endeffekt bin ich super happy, wie die Etappe ausgegangen ist. Nach dem letzten Berg konnte ich mich noch von der zweiten Gruppe lösen und kam hinter der Gruppe um die Top-Favoriten ins Ziel. Da habe ich noch etwas an Zeit herausgeholt“, zeigte sich Zoidl zufrieden. Sein Felbermayr-Teamkollege Stephan Rabitsch musste indes das am Vortag eroberte Bergtrikot wieder abgeben. (APA)