Xiamen – Die Vize-Weltmeister Clemens Doppler und Alexander Horst haben beim Beach-Volleyball-Turnier der World-Tour (4*) in Xiamen (China) das Achtelfinale erreicht. Das ÖVV-Duo besiegte am Freitag in der Zwischenrunde die US-Amerikaner Ryan Doherty/William Allen mit 2:0 (16,16). Ihre Gegner um den Aufstieg in die Runde der letzten acht sind am Samstag die Ex-Weltmeister Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen.

„Wir spielen aktuell noch nicht aus einem Guss und es ist vielleicht nicht immer schön anzusehen, aber schlussendlich zählt der Sieg“, erklärte Horst. Die Niederländer Brouwer/Meeuwsen hatten im März das Vier-Sterne-Turnier in Doha gewonnen hatten. (APA)

Ergebnis Beach-Volleyball (World-Tour, 4*) in Xiamen (CHN) - Zwischenrunde: Clemens Doppler/Alexander Horst (AUT) - Ryan Doherty/William Allen (USA) 2:0 (16,16)