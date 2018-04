Pittsburgh (Pennsylvania) – Die Philadelphia Flyers haben in der ersten Play-off-Runde der National Hockey League mit einem Auswärtssieg gegen die Pittsburgh Penguins das Aus vermieden. Die Flyers mit Michael Raffl bezwangen den Titelverteidiger am Freitag 4:2 und verkürzten in der „best of seven“-Serie auf 2:3. Die sechste Partie findet am Sonntag in Philadelphia statt, eine etwaige letzte würde in Pittsburgh steigen.

Die Entscheidung im fünften Spiel brachte ein Tor von Sean Couturier zum 3:2 in der vorletzten Spielminute. Matt Read erhöhte mit einem Empty-Net-Treffer noch zum Endstand. Raffl bekam 14:02 Minuten Eiszeit, war aber an keinem Treffer beteiligt.

Den Aufstieg ins Viertelfinale geschafft haben die Winnipeg Jets. Die Kanadier entschieden die Serie gegen Minnesota Wild dank eines 5:0-Kantersieges vor Heimpublikum mit 4:1 für sich. Vorjahresfinalist Nashville musste gegen Colorado Avalanche durch eine 1:2-Heimniederlage das 2:3 hinnehmen. Der Sieger des Duells trifft auf Winnipeg.

Play-off-Ergebnisse National Hockey League (NHL) - Achtelfinale („best of seven“), Eastern Conference: Pittsburgh Penguins - Philadelphia Flyers (mit Raffl) 2:4. Stand in der Serie: 3:2. Western Conference: Nashville Predators - Colorado Avalanche 1:2. Stand 3:2, Winnipeg Jets - Minnesota Wild 5:0. Endstand 4:1. (APA)