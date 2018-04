Tel Aviv – Sabrina Filzmoser hat bei der Judo-Europameisterschaft in Tel Aviv eine Medaille knapp verpasst. Die 37-jährige Oberösterreicherin musste sich am Donnerstag im Kampf um eine Bronzemedaille in der Klasse bis 57 kg der Russin Anastasija Konkina nach Golden Score geschlagen geben. In der Verlängerung gelang Konkina die entscheidende Wertung.

Filzmoser hatte sich zuvor über die Hoffnungsrunde die Chance auf eine Medaille erarbeitet. Die Russin Daria Meschezkaia schaltete sie mit Ippon aus. (APA)