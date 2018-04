Peking/Wien – Golfprofi Bernd Wiesberger hat bei den China Open (3 Mio. Euro) in Peking nach Runden mit 72 und 74 Schlägen mit gesamt 2 über Par den Cut relativ klar verpasst. Das vorzeitige Aus hat Folgen in der Weltrangliste und damit auch auf die weitere Saisonplanung des Burgenländers. Wiesberger ist derzeit nur noch die Nummer 60 in der Weltrangliste, begonnen hat er das Jahr als 39.

„Das war eine schreckliche Woche für mich und leider hat mich auch die Frustration auch auf dem Platz erwischt, was nie passieren hätte dürfen“, analysierte Wiesberger selbstkritisch und kündigte an: „Zuhause muss ich jetzt in den kommenden Tagen einige Dinge aussortieren.“ (APA)