Von Daniel Suckert

Innsbruck — Wenn man mit Red Bulls Motorsportkonsulent Helmut Marko spricht, sind die Antworten vor allem stets eines: kurz und knackig. Das hat einen speziellen Grund: „Ob ich in der Zeitung stehe oder nicht, bringt in der Formel 1 keinen Punkt." Heute steht er jedoch in der Zeitung, wird im Radio gefeiert und im Internet wird ihm gratuliert. Denn die rechte Hand von Red-Bull-Besitzer Didi Mateschitz feiert ihren 75. Geburtstag. Wo? Natürlich an der Rennstrecke (Baku/AZE). Denn noch hat der Getriebene nicht genug vom schnellsten Kreisverkehr der Welt. Trotz seiner 75 Lenze. Über sein Ablaufdatum will der Doktor der Rechtswissenschaften erst nachdenken, wenn „Max Verstappen der jüngste Weltmeister der Formel-1-Geschichte ist".

„Solche Unfälle sind einfach Schicksal"

Mindestens zwei Jahre wird Marko also noch quer über den Globus reisen. An der Seite seiner neuesten Entdeckung, des niederländischen Shooting-Stars Verstappen. Einer, der ihn in Sachen Können, Talent und Temperament an die brasilianische Legende Ayrton Senna (der 1994 in Imola starb) erinnert.

Dass Marko, der enge Freund von Jochen Rindt, selbst nicht auf der Rennstrecke starb, hatte mit Glück zu tun. Bei seinem neunten Formel-1-Rennen in Frankreich (1972) wirbelte der Schwede Ronnie Peterson mit seinem March einen Stein auf, der das Visier von Marko durchschlug. Der schwer verletzte Österreicher wurde zunächst in ein falsches Krankenhaus gebracht, danach stand kein Augenarzt zur Verfügung. Marko: „Der Augenspezialist war bei einer Grillparty."

Dabei hätte der „Doktor" so gerne seinem Freund Rindt nachgeeifert: Der 1970 in Monza verstorbene erste österreichische „Formel-1-Popstar" inspirierte den Steirer. Für die Saison 1973 war bereits ein Vorvertrag bei Ferrari unterschrieben — die Augenprothese setzte den Träumen ein abruptes Ende. „Solche Unfälle sind einfach Schicksal", erklärte er einmal nüchtern.

Das erzwungene Karriereende ließ den heute 75-Jährigen zunächst in die Hotelbranche wechseln. Mitte der 80er Jahre gründete der dreifache Familienvater ein eigenes Team, mit dem er in der DTM und der Formel 3 antrat. Schon damals förderte er junge Piloten — unter anderem auch die Tiroler Gerhard Berger und Karl Wendlinger.

Entdecker von Vettel, Ricciardo und Verstappen

Vor 15 Jahren kümmerte sich der Tausendsassa dann um die Red Bull Juniors. Den heute vierfachen Weltmeister Sebastian Vettel (GER/Ferrari) entdeckte er ebenso wie Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull) oder eben Verstappen.

Sein Wort hat bei den Dunkelblauen Gewicht: Wer Marko nicht überzeugt, sitzt nie in einem Red-Bull-Cockpit. Oder verliert es schnell wieder. Davon können der Vorarlberger Christian Klien (2005/06) oder der Russe Daniil Kwjat (2014—17) ein Lied singen. Markos Credo: „Wer nicht hart arbeitet, der schafft es bei mir nicht."

Abseits der Arbeit an den Rennstrecken dieser Welt ist dem in Graz geborenen Marko eines besonders heilig: sein Privatleben. Dazu gehören die Familie, sein Wald und eine eigene Kunstsammlung. „Die wenige Zeit, die mir bleibt, die will ich für mich haben", erklärte er einmal in einem Gespräch mit der TT. „Oft stehe ich um fünf Uhr Früh auf, arbeite bis zu Mittag und geh' dann den Rest des Tages in den Wald. Das ist nicht nur körperlich, sondern vor allem geistig eine wichtige Ausgleichstätigkeit für mich. Da hole ich mir die Stärke."

Apropos Stärke — die will er mit seinem Red-Bull-Team wiederfinden. Denn dass ausgerechnet Intimfeind Toto Wolff (Mercedes Motorsportchef) mit „Spezl" Niki Lauda (Aufsichtsratsvorsitzender) seit vier Jahren von der Spitze lacht, stößt dem Doktor sauer auf. Oder wie er es bei der ersten silbernen WM-Party auf seine grantig charmante Art gesagt haben soll: „Die nerven, die Gfraster."

