Halmstadt – Österreichs Tischtennis-Nationalteam der Herren hat am Dienstag bei den Weltmeisterschaften in Halmstad in Schweden mit einem 3:0-Sieg gegen Polen die Chance auf den Aufstieg in die K.o.-Phase gewahrt. Am Tag nach dem überraschenden 3:0-Erfolg gegen den Weltranglisten-Vierten Frankreich wurden Daniel Habesohn, Stefan Fegerl und Robert Gardos ihrer Favoritenrolle gegen den Außenseiter gerecht.

Habesohn gegen Polens Führungsspieler Jakub Dyjas und Gardos zum Abschluss gegen Patryk Zatowa gaben jeweils keinen Satz ab. Dazwischen hatte Fegerl gegen Marek Badowski Anlaufschwierigkeiten, gewann aber noch sicher 3:1. Nachdem die ÖTTV-Truppe zu WM-Beginn sowohl gegen Kroatien als auch Südkorea 0:3 verloren hatte, braucht es in Gruppe A für den Aufstieg nun auch noch einen Erfolg am Mittwoch (19.00 Uhr) gegen Indien.

Die Top drei der Sechser-Gruppen kommen weiter, die Pool-Sieger ziehen direkt ins Viertelfinale ein. Die Zweit- und Drittplatzierten spielen in einer Zwischenrunde um die weiteren Viertelfinalplätze. (APA)