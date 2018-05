Utah Jazz hat am Mittwochabend (Ortszeit) mit einem verdienten 116:108-Auswärtssieg über die Houston Rockets den 1:1-Ausgleich in der „best of seven“-Serie der zweiten Play-off-Runde der NBA geschafft. Der 30-jährige Australier Joe Ingles führte die Gäste mit 27 Punkten an und überzeugte vor allem mit sieben von neun verwerteten Dreierversuchen.

Bei Houston war Superstar James Harden mit 32 Punkten und elf Assists bester Mann auf dem Parkett, allerdings verwertete der 28-Jährige nur zwei von zehn Würfen aus der Distanz. „Manchmal fehlt es uns an Energie und Konzentration“, lautete der erste Kommentar von Rockets-Trainer Mike D‘Antoni nach der Niederlage. Die Spiele drei und vier finden nun am Freitag und Sonntag (jeweils Ortszeit) in Salt Lake City statt. (APA)