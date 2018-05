Toronto – Die Toronto Raptors haben am Donnerstagabend (Ortszeit) auch das zweite Eastern-Conference-Semifinale vor eigenem Publikum gegen NBA-Vizemeister Cleveland Cavaliers verloren. Nach der hauchdünnen 112:113-Niederlage im Overtime-Thriller am Dienstag setzte es diesmal ein 110:128-Heimdebakel für den Club des Wieners Jakob Pöltl, der damit 0:2 in der „best of seven“-Serie zurückliegt.

Es war bereits die achte Play-off-Niederlage en suite für Toronto gegen die „Cavs“, die einmal mehr von Basketball-Superstar LeBron James mit 43 Punkten, 14 Assists und acht Rebounds angeführt wurden. Pöltl kam 14:42 Minuten zum Einsatz und zeigte eine solide Leistung ohne Fehlwurf und Ballverlust. Der 2,13 m große Center verzeichnete insgesamt acht Punkte, zwei Defensiv-Rebounds sowie je einen Assist und Ballgewinn (Steal).

Die Serie übersiedelt nun für zwei Matches nach Cleveland, wo in der Nacht auf Sonntag und Dienstag (jeweils ab 02.30 MESZ) gespielt wird. Sollten James und Co. auch diese beiden Partien für sich entscheiden, dann würde Toronto dasselbe Schicksal wie im Vorjahr erleiden, als Cleveland mit einem 4:0-Sweep in der zweiten Play-off-Runde über den einzigen kanadischen NBA-Club hinweggefegt war. Die Raptors haben bisher noch nie den Aufstieg nach einem 0:2-Rückstand in einer Serie geschafft.

Im zweiten Eastern-Conference-Semifinale steht es ebenfalls 2:0, nachdem Rekordmeister Boston Celtics sein zweites Heimspiel gegen die Philadelphia 76ers 108:103 gewonnen hat. Dabei waren die Gastgeber Mitte des zweiten Viertels bereits 26:48 zurückgelegen. Topscorer der „Kelten“ war „Rookie“ Jayson Tatum mit 21 Punkten, doch der Matchwinner hieß Terry Rozier. Der 24-jährige Guard kam auf 20 Punkte, neun Assists sowie sieben Rebounds und verzeichnete keinen einzigen Ballverlust. Philadelphia hat nun zweimal Heimrecht. (APA)