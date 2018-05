Innsbruck – Toto Wolff, seines Zeichens Mercedes-Motorsportchef, wiederholt es immer wieder bei öffentlichen Gesprächen über das Deutsche Tourenwagen Masters (DTM): „Gerhard Berger ist das Beste, was der DTM passieren konnte.“ Der zehnfache Formel-1-Sieger hat die deutsche Rennserie fest im Griff – der Abgang der Silberpfeile mit Saisonende lässt den Kufsteiner aber nach wie vor nicht los.

Am Wochenende startet das Deutsche Tourenwagen Masters (DTM) in Hockenheim in die neue Saison. Herrscht bei Ihnen schon Vorfreude?

Gerhard Berger: Ehrlich gesagt wäre es mir fast lieber, wir hätten noch einen Monat Wartezeit. Denn so kurz vor dem Start steht man immer knöcheltief im Wasser, so viel ist noch zu tun. Vor allem dominiert das Thema „Dritter Hersteller“ meines Erachtens viel zu stark.

Sie meinen den Abgang von Mercedes am Ende dieser Saison. Das Thema wirkt omnipräsent.

Berger: Das überschattet einfach alles und lässt an der DTM eine negative Seite aufkommen, die vollkommen unnötig ist. Das Gerede über den Abgang ist mir zu dominant, es scheint kein anderes Thema mehr zu geben. Natürlich ist die Situation keine einfache, das steht außer Frag­e. Die Gespräche laufen auf Hochtouren.

Planen Sie in dem Punkt zweigleisig oder steht der Findungsprozess eines dritten Rennstalls über allem? Audi hat gerade ausrichten lassen, dass man bis Juni Klarheit haben möchte, wie es 2019 und 2020 weitergehen soll.

Berger: Ich habe kein Interess­e an einer Übergangssaison – das hatte ich noch nie. Ich wünsche mir einen dritten, ja sogar vierten oder fünften Hersteller. Das Szenario mit Audi und BMW alleine wäre möglich, ist aber nicht gewünscht.

Mit dem ORF und dem deutschen Privatsender Sat.1 hat sich in Sachen TV-Präsenz 2018 sehr viel getan. Die Rückmeldungen darauf in den sozialen Netzwerken waren positiv – vor allem in Österreich.

Berger: Das ist natürlich super. Beide Sender bringen viel Elan mit und werden alles versuchen, damit die DTM passend präsentiert wird. Wir bedienen die Felder „Freude am Fahren, Sportlichkeit und Technik“ – dafür steht die Rennserie.

Mit einem Nachtrennen bei der Station in Misano (ITA, 24.–26. August) steht heuer ein besonderes Highlight an. Worauf können sich die PS-Fans in den nächsten Jahren noch freuen?

Berger: Unser Produkt hat derzeit ein notwendiges Verhältnis von 50:50, was den deutschen und den internationalen Markt betrifft. Das brauchen wir auch so. Wir arbeiten hart daran, irgendwann mit der japanischen Super-GT-Serie ein oder zwei gemeinsame Rennen auszutragen. Das wäre schon was ganz Besonderes.

Wäre ein japanischer Hersteller keine Option als Ersatz für den Abgang von Mercedes?

Berger: Das ist nicht realistisch. Wir können nicht verlangen, dass die Herren ihre Zelte in Japan abbrechen und nach Europa übersiedeln.

Gerüchten zufolge soll das Privatteam HWA mit Mercedes-Material einen Einstieg überlegen.

Berger: Das klingt sehr gut, nur sind wir in solche Verhandlungen, soweit die überhaupt stattfinden, nicht eingebunden. Das wäre schön, aber dazu kann ich nicht viel sagen.

Themenwechsel – mit Pascal Wehrlein (GER) kehrt ein Formel-1-Pilot zurück. Das steigert die Attraktivität.

Berger: Mit Pascal kommt ein DTM-Meister (2015, Anm.) zurück, der wieder ein Formel-1-Element mehr für die Serie bedeutet und auch die Attraktivität steigert. Ob er die Meisterschaft dominieren kann, hängt vor allem vom Material ab, das ihm Mercedes zur Verfügung stellt. Dass Pascal Wehrlein ein Fahrer mit Ecken und Kanten ist, gefällt mir. Das tut gut.

Unweigerlich müssen wir auch über ihren Neffen Lucas Auer (Mercedes) sprechen. Wäre es zu viel verlangt, wenn man von ihm heuer den Titel fordert?

Berger: Ich glaube nicht, dass es zu viel verlangt wäre. Aber auch seine Performance wird vom Material abhängen. Doch im Falle von Lucas gibt es noch einen Anreiz: Er kann erneut der beste Mercedes-Pilot werden. Und das trotz eines Pascal Wehrlein – das hätte Gewicht.

Und da wäre auch noch der Salzburger Philipp Eng (BMW) im DTM-Fahrerfeld.

Berger: Er ist ein ganz netter Kerl – das ist sehr erfreulich. Und die BMW haben bei den Tests auch recht gut ausgesehen.

Sie rechnen mit keiner Audi-­Dominanz mehr wie in der Vorsaison?

Berger: Sie hatten das schnellste Auto im Vorjahr, ja, aber bis zum Ende gab es viel­e Titelanwärter. Die Dominanz war nicht erdrückend. Vom Bauchgefühl her sehe ich BMW vorne. Aber: Neues Jahr, neues Glück. Lassen wir uns überraschen.“

Was würde Ihnen am Ende der Saison ein Lächeln auf die Lippen zaubern? Oder anders gefragt: Was wäre Ihnen wichtig?

Berger: Am liebsten wäre mir, wenn wir Ende des Jahres ein motiviertes BMW- und Audi-Team hätten. Dazu einen dritten Hersteller, der die Plattform DTM als Zukunftsaktie sieht. Das wäre mein Wunsch.

Das Gespräch führte Daniel Suckert