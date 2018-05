Doha – Beim Auftakt der Leichtathletik Diamond League in Doha haben sich einige Athleten und Athletinnen in sehr guter Frühform gezeigt. Im Speerwerfen kam ein deutsches Trio über 90 m, Olympiasieger Thomas Röhler (91,78) gewann vor Weltmeister Johannes Vetter (91,56) und Andreas Hofmann (90,08). Im Hochsprung überquerte Weltmeister Mutaz Essa Barshim aus Katar beachtliche 2,40 m.

Über 1500 m lief die Südafrikanerin Caster Semenya in 3:59,92 Minuten erstmals unter vier Minuten (nationaler Rekord) und damit Jahresweltbestzeit. Die zweifache Olympiasiegerin über 800 m steht im Mittelpunkt der Debatte über Hyperandrogenismus und Intersexualität in der Leichtathletik.

Das Rennen über 400 m Hürden war eine klare Angelegenheit für Lokalmatador Abderrahman Samba, der in der Jahresweltbestmarke von 47,57 Sekunden triumphierte. Samba distanzierte den zweitplatzierten Amerikaner Bershawn Jackson (49,08) deutlich.

Die Leichtathletik-Eliteserie umfasst in diesem Jahr 14 Stationen. Österreich ist bei den ersten Meetings nicht vertreten, da der Diskuswurf der Herren erstmals am 31. Mai in Rom im Programm ist. Lukas Weißhaidinger ist mit dem am 15. April auf Teneriffa aufgestellten österreichischen Rekord von 68,21 m aktuell Vierter der Jahresweltbestenliste. (APA/sda/AFP)