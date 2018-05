Huntington Beach (Kalifornien) – Die Vize-Weltmeister Clemens Doppler/Alexander Horst haben das Beach-Volleyballturnier der World-Tour in Huntington Beach (Kalifornien/4*) am Freitag als 13. beendet. Nach einem 2:0 (21,18)-Erfolg über Stafford Slick/Casey Patterson (USA) in der 4. Verliererrunde konnte das ÖVV-Duo wegen Fieber und Erschöpfung von Horst nicht mehr zum Match gegen die Letten Martins Plavins/Edgars Tocs antreten.

„Ich merke bereits seit zwei Tagen, dass es mir nicht besonders gut geht, (ich habe) Husten und leichte Gliederschmerzen. Gestern war es kühler, da ging es noch irgendwie, aber heute mit der Sonne waren die Tanks bald leer“, erklärte Horst den Grund für die Aufgabe. Coach Robert Nowotny hatte das Team aus dem Bewerb genommen, als er vom Fieber erfuhr. „Alex ist ein Sturschädel, der würde spielen bis er umfällt.“ (APA)