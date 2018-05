Von Daniel Suckert

Innsbruck, Jerez – Entspannt, locker und redselig gab sich Heinz Kinigadner (KTM-Sportmanager) am Freitagvormittag beim Telefonat mit der TT. Das hatte zwei Gründe: einerseits, weil Tirols Motocross-Legende gerade auf Ibiza die Meeresluft genießt, und andererseits, da der Arbeitgeber mit der Verpflichtung der heißesten MotoGP-Aktie, Johann Zarco (FRA), ein großer Clou gelungen ist. „Mit Zarco geht es um den Titel“, verkündete der Zillertaler. „Sonst hätte er ja nicht bei uns unterschrieben.“

Dass es nicht einfach wird, will der gelernte Bäcker gar nicht abstreiten: „Bis 2020 um den WM-Titel zu fahren, das wird eine anspruchsvolle Aufgabe. Unmöglich ist es aber nicht“, erklärte der 58-Jährige angriffslustig.

So verheißungsvoll die Aussichten sind, so schwierig ist die Gegenwart. Denn augenblicklich hält der rotweißrote Hersteller bei gerade einmal acht Punkten, die der Spanier Pol Espargaró einfuhr. Teamkollege Bradley Smith (GBR), dessen Motorrad Zarco übernehmen wird, blieb noch ohne Erfolgserlebnis.

Und das dürfte sich nicht so schnell ändern, wie „Kini“ gestern zu bedenken gab: „Nach dem erfolgreichen Vorjahr haben alle, auch wir, die Ziele für 2018 viel zu hoch gesteckt. Das ist nicht realistisch“, lässt der Familienvater tief blicken. „Uns fehlen so viele Vergleichswerte und zusätzliche Testeinheiten, was allein die Elektronik betrifft – das kann man nicht von heute auf morgen alles wettmachen. Und eines ist auch klar: Mit einem Kaliber wie Zarco wissen wir erst, wie gut unser Bike wirklich ist.“

Klare Ansagen vom Tiroler KTM-Sportmanager, der am kommenden Sonntag beim Jerez-Rennen aber fehlen wird. Der Grund ist schnell erklärt: Der Wings for Life World Run 2018 wird morgen in aller Welt stattfinden. Und da wird natürlich auch der Gründer, Kinigadner, selbst die Laufschuhe schnüren.

Vor heimischer Kulisse steht Ducati-Starpilot Jorge Lorenzo unter gehörigem Druck. Der für viel Geld geholte Spanier kann auch in seinem zweiten Jahr nicht überzeugen. Die Italiener scheinen die Geduld mit ihm zu verlieren. „Weder er noch wir sind zufrieden“, meinte Ducati-Sportdirektor Paolo Ciabatti vielsagend. Oberste Priorität habe zunächst die Vertragsverlängerung von Star Andrea Dovizioso (ITA). Dann werde man weitersehen. Klingt verdächtig nach Abschied.