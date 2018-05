Alois Knabl hat den Triathlon-Weltcup in Chengdu in der Super-Sprintdistanz in 28:42 Minuten dank starker Schwimmleistung als 13. beendet. Es ist dies sein drittbestes Ergebnis auf zweithöchstem Bewerbsniveau. Der Sieg ging an Rostislaw Pewzow aus Aserbaidschan (28:18).

Im Semifinale hatten zwei weitere Österreicher den Aufstieg in das A-Finale verpasst. Lukas Pertl wurde im B-Finale 6., Philip Pertl 12.

Auf dem Programm standen bei den Herren 500 m Schwimmen, 10 km Radfahren und 2,5 km Laufen. Bei den Damen siegte bei anderen Streckenlängen die Australierin Emma Jeffcoat. (APA)