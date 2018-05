Benefizlauf

Laufend helfen: Der Wings for Life World Run im Livestream

13 Orte rund um den Globus, mehr als 150.000 Läufer: Am Sonntag findet mit dem „Wings for Life World Run“ der größte Laufevent der Welt statt. Das große Ziel: Querschnittlähmung heilbar zu machen. Um 13 Uhr unserer Zeit fällt an allen Orten gleichzeitig der Startschuss – auch in Wien. So lange wie möglich vor dem „Catcher Car“, der beweglichen Ziellinie, davon zu laufen, so die Herausforderung für die Teilnehmer.