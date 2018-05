Von Daniel Suckert

Innsbruck – Dass der Erfolg der Dunkelblauen im ersten Jahr in der Deutschen Volley­ballliga mit Platz drei außergewöhnlich war, hat Hannes Kronthaler stolz gemacht. Trotzdem hält der Bau-Löwe an seinem Plan fest, spätestens im dritten Jahr um den Titel spielen zu wollen. Was die Qualität der Spieler betrifft, wird Manager Kronthaler kräftig in die Tasche greifen.

Mit Pedro Frances, Kapitän Doug da Silva (beide Mittelblocker), Danilo Gelinski, Daniel Koncal (beide Aufspieler), Niklas Kronthaler (Außenangreifer) und Unterhaching-Talent Jonas Sagstetter (Außenangriff) bleiben nur sechs Volleyballer der erfolgreichen Saison über. „Wir werden auf der Diagonalen einen Top-Spieler verpflichten und bei den Außenangreifern ebenso nachlegen“, versprach Tirols Zampano.

Überraschend war der Abgang von Libero Lukinha – dort will Manager Kronthaler aber eine österreichische bzw. deutsche Variante. Das Experiment mit dem Kolumbianer Juan Pablo Moreno Mosquera (Diagonal) ist aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit für beendet erklärt worden. Mit dem starken Kanadier Rudy Verhoeff (Diagonal) bleibt man im Kontakt. Kronthaler: „Er hat ein Angebot am Tisch liegen und wird sich zum gegebenen Zeitpunkt melden.“

In Unterhaching wird Kronthaler einen weiteren Mitarbeiter einstellen, um vor allem vor Ort die Suche nach Sponsoren und das Tagesgeschäft besser bewältigen zu können.