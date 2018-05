DTM

Auer: „Ich habe eine Lawine ausgelöst“

Platz zwei und 15 gab es nach dem Auftakt im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) am Hockenheimring bei Mercedes-Pilot Lucas Auer zu notieren. Am Tag danach wirkte der Tiroler schon wieder fokussiert für die nächste Aufgabe am Lausitz­ring (GER) in zwei Wochen.