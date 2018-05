Das Play-off-Duell von Österreichs Tennis-Assen um den Aufstieg in die Davis-Cup-Weltgruppe mit Australien findet vom 14. bis 16. September auf dem Grazer Messegelände statt. Das wurde am Dienstag bei einer Pressekonferenz in der steirischen Landeshauptstadt bekanntgegeben. Es soll ein Stadion für 5.800 Zuschauer errichtet werden. Fix ist auch der erwartete Belag, es wird auf Sand gespielt werden. (APA)