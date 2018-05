Innsbruck – 700 Athleten, 65 Nationen, elf Tage, 1100 Griffe und 500 Kilogramm Magnesium – nur ein paar Kennzahlen der Kletter-Weltmeisterschaft, welche in 120 Tagen in Innsbruck buchstäblich über die Wände geht. Dass das ursprünglich mit 2,36 Millionen Euro veranschlagte Veranstaltungsbudget inzwischen auf 2,8 Millionen angewachsen ist, verursacht bei OK-Chef Michael Schöpf weder Bauch- noch Kopfschmerzen. „Zum einen“, klärt der Oberländer auf, „ist der Kombi-Bewerb zum WM-Programm dazugestoßen, zum anderen waren wir sehr erfolgreich bei der Sponsoren-Akquise.“

Zusätzlich generierte Gelder, die man umgehend in das „Erlebnis Kletter-WM“, wie es Schöpf ausdrückt, investiert. So wird neben den Wettkampfstätten Kletterzentrum (Qualifikation) und Olympiaworld (Halbfinale, Finale) der Marktplatz kletterspezifisch revitalisiert. Dort, wo einst die legendären Boulder-Weltcups und 2015 die Boulder-EM eine spektakuläre Heimat fanden, wird am 6. September die zweit­e Innsbrucker Kletter-WM (Premiere 1993) eröffnet. Dort soll das kletterinteressierte Publikum auch aktiv ins WM-Rahmenprogramm eingebunden werden – mit Workshops, Vorträgen, Konzerten. Dazu werden unter der Überdachung zwei Kletterwände, eine Bühne und Stände Platz finden.

ORF Sport+ überträgt alle Halbfinale und Finale live, darüber hinaus wird es TV-Übertragungen in rund 120 Ländern – unter anderem sogar im japanischen Staatsfernsehen – geben. Auch US-Fernsehgigant NBC hat bereits Interesse an den Boulder-Entscheidungen bekundet.

Wer vor Ort auf das Live-Erlebnis setzt, der kann sich Karten über Ö-Ticket, in allen Tiroler Raiffeisenbanken, in der Innsbruck-Info und im Kletterzentrum sichern – zu durchgehend moderaten Preisen (10 bis 18,50 Eur­o), wobei Qualifikation und Halbfinale kostenlos sind. Bislang sind 6500 Karten verkauft, insgesamt hoffen die Veranstalter auf bis zu 40.000 Zuseher. Pro Finalabend finden in der Olympiaworld 5000 Leute Platz.