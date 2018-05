Serena Williams muss krankheitsbedingt auf die Teilnahme am Turnier in Rom in der nächsten Woche verzichten. Die frühere Weltranglistenerste und vierfache Rom-Siegerin hat seit der Geburt ihrer Tochter im vergangenen September auf der WTA-Tour nur vier Partien bestritten.

In Indian Wells verlor sie in der dritten Runde gegen ihre Schwester Venus, in Miami unterlag sie zum Auftakt der Japanerin Naomi Osaka. (APA)