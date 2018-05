Durch den Finaleinzug in Madrid, das Halbfinale in Rom und bei den French Open im vergangenen Jahr müssen Sie in den nächsten Wochen viele Punkte verteidigen. Können Sie das ausblenden?

Thiem: Ich blende die Weltrangliste nicht aus. Ich weiß, dass ich durch frühe Niederlagen zurückfallen kann. Was soll so schlimm sein, wenn ich nur noch 15. oder 20. bin? Soll mir Schlimmeres passieren als das. Ich stehe seit zwei Jahren in den Top Ten, sollte ich rausfallen, ist das Ziel, dass ich mich wieder zurückkämpfe.

Können Sie leichter aufspielen, wenn Sie konkrete Ziele haben?

Thiem: Ich will einfach gut spielen, dann kommt die Ranglistenposition von alleine. Meine Ziele sind es, ein Masters-1000-Turnier und einen Grand Slam zu gewinnen, und ich will die Nummer eins der Welt werden. Ich war schon die Nummer vier, war in einem Masters-Finale und in einem Grand-Slam-Halbfinale, wenn ich das erreiche, würde mich das nicht mehr zufriedenstellen. Ob ich Nummer vier oder zwei bin, ist mir egal.

Sie haben sich kontinuierlich verbessert. Welche Steigerung ist noch möglich?

Thiem: Die Steigerung wird immer kleiner, eigentlich kaum sichtbar. Die Luft wird dünner, der Raum für Verbesserungen kleiner.

Sie haben bewiesen, dass Sie auf Sand den Dominator Rafael Nadal schlagen können. Erhöht die Rolle des ersten Herausforderers den Druck?

Thiem: Ich glaube, dass ich einer der wenigen bin, die Nadal auf Sand schlagen können. Dieses „Sandplatz-Getue“ ist dem vergangenen Jahr geschuldet, weil dieser Teil der Saison herausragend war. Die Jahre davor habe ich auf Hartplatz und Rasen fast genauso gut gespielt. Natürlich fühle ich mich auf Sand am wohlsten, will mich aber nicht darauf reduzieren lassen.

Ist Ihr Fokus voll und ganz auf die French Open gerichtet?

Thiem: Dort habe ich die größten Chancen, weil ich auf Sand am konstantesten spiele zurzeit. Ich will aber nicht zu sehr den Fokus auf ein Turnier richten, dafür ist die Saison zu lange.

Wo sehen Sie sich aktuell auf Ihrem Weg? Waren Sie Ihren Zielen schon mal näher?

Thiem: Ergebnismäßig war ich nahe dran, von einem Grand-Slam-Titel aber noch weit entfernt. Die Hürden Nadal und Djokovic waren zu hoch. Es ist verdammt schwer, solche Turniere zu gewinnen. Dafür muss man mindestens ein oder zwei Top-Spieler schlagen.

Nach Siegen über große Namen setzte es bei Ihnen in der nächsten Runde oft klare Niederlagen. Warum?

Thiem: Diese Siege kosten enorm viel Energie. Ich bin es nicht gewohnt, zwei Tage hintereinander gegen diese Asse zu spielen. Wenn du da nicht eine Top-Leistung abrufen kannst, kommst du unter die Räder. Um Nadal zu besiegen, muss ich so spielen wie 2017 in Rom, das habe ich aber nur dieses eine Mal geschafft.

Was macht das Phänomen Nadal aus?

Thiem: Es ist eine Kombi aus allem. Er hat eine unfassbare Präsenz vom ersten Ballwechsel an. Du darfst dir keinen Fehler erlauben, musst immer selber die Kontrolle haben. Sobald er dich hat, lässt er dich nicht mehr los.

Sie haben schon öfter gegen Nadal verloren. Welche Rolle spielt die Psyche? Rattert es da vor dem Match im Kopf?

Thiem: Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Ich habe ihn zweimal geschlagen, so können nicht viele Spieler in ein Duell mit ihm gehen. Ich habe jedenfalls keinen Nadal-Komplex.

Sie sind als Werbeträger in Österreich omnipräsent. Wie gehen Sie mit dem Bekanntheitsgrad um?

Thiem: Das ist automatisch mit den Erfolgen gekommen und hat für mich keine große Bedeutung. Ich finde es nicht geil, mich in der TV-Werbung zu sehen. Ich glaube, dass mich die Leute in Österreich mögen, das ist mir wichtig. 99 Prozent der Leute sind auf der Straße extrem freundlich zu mir.

Sie haben auch eine große Vorbildwirkung auf die Jugend. Welche Werte möchten Sie vertreten?

Thiem: Das ist eine wichtige Sache, dass Kinder wegen mir mit dem Sport beginnen. Deshalb möchte ich mich auf dem Platz bestmöglich verhalten. Auch wenn mir das nicht immer gelingt. Das ist ein Prozess, den ich erst lernen muss. Ich will Klasse und Ernsthaftigkeit transportieren, mir soll man dabei aber auch die Freude ansehen.

Das Magazin „GQ“ hat im vergangenen Jahr die Frage aufgeworfen, ob Sie zu fad für einen Superstar sind.

Thiem: Das ist mir egal! Ich bin ein komplett normaler Typ. Ich gebe mich immer noch so, als ob ich kein Profisportler wäre.

Das Gespräch in Madrid zeichnete Günter Almberger auf