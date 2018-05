Atlanta (Georgia) – Lloyd Pierce wird neuer Trainer des NBA-Teams der Atlanta Hawks. Dies teilten die Hawks am Freitag (Ortszeit) mit. Der 42-Jährige war in den vergangenen fünf Jahren Assistent bei den Philadelphia 76ers und wird in Atlanta Nachfolger von Mike Budenholzer, der Ende April nach fünf Jahren im gegenseitigen Einvernehmen die Hawks verließ. Über die Vertragslaufzeit machte Atlanta keine Angaben.

Für Pierce ist es die erste Station als Cheftrainer. Zuvor war er Assistent bei den Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors, Memphis Grizzlies und zuletzt in Philadelphia. „Darauf habe ich lange Jahre hingearbeitet“, sagte der neue Hawks-Coach. (APA/dpa)