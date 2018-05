Mit dem Rennen der WM-Serie in Yokohama (Japan) sind Österreichs Triathleten in die zweijährige Olympiaqualifikation gestartet. Eine überraschende Leistung lieferte dabei Therese Feuersinger ab, die Tirolerin wurde bei ihrem ersten Bewerb in der hochkarätigen Serie als beste ÖTRV-Athletin 20. Rang 31 gab es für Julia Hauser, 32. wurde Lisa Perterer.

Bei den Herren wurde Alois Knabl 16. Besser als 15. war der Tiroler in der WM-Serie bisher noch nicht, er durfte also zufrieden sein. Lukas Hollaus kam am Samstag auf Platz 28.

Die 19-jährige Feuersinger überzeugte mit ihrer Schwimmstärke (15.), Hauser haderte mit ihrer. „Laufen ist meine Stärke, da kann ich mich auf mich verlassen, dass ich gute Zeiten bringe. Aber für mich ist vor allem wichtig, dass ich viel an meiner Schwimmleistung arbeite, dann kann ich vorne mit dabei sein“, meinte die Wienerin.

Die Siege holten sich die amtierenden Weltmeister Mario Mola aus Spanien und Flora Duffy von den Bermudas, die jeweils die Gesamtwertung anführen. (APA)