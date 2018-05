Innsbruck — Nach der Niederlage im Hinspiel auf der Hohen Warte gingen die Swarco Raiders Tirol am Sonntag hochmotiviert in das Rückspiel gegen die Vienna Vikings. Die Revanche gegen den Wiener Erzrivalen gelang — und wie: Vor der muttertäglichen Festkulisse von 3595 Zuschauern (darunter viele Mütter) verteilten die Tiroler Hausherren keine Gastgeschenke und fertigten die Vikings klar mit 55:13 ab. Revanche gelungen, Wikinger versenkt.

Während die Wiener auf ihren angeschlagenen US-Quarterback Garrett Safron verzichteten, traten die Tiroler in Bestbesetzung an. Doch auch die nominell starke Wiener Defensive hatte der Offensivabteilung der Raiders wenig entgegenzusetzen. Tobias Bonatti und Patrick Donahue liefen schon im ersten Viertel zur deutlichen Raiders-Führung in die Endzone. Hatten sich die Tiroler im Hinspiel noch durch Eigenfehler um die Früchte ihrer Arbeit gebracht, lief das Werkl gestern wie geschmiert: Angriffswelle um Angriffswelle rollte auf die Gäste in Lila zu, denen bis zur Halbzeit nur ein Touchdown zum schmeichelhaften 27:10-Pausenstand gelang.



Auch nach der Pause setzten die Raiders ihr Angriffsfurioso fort und mit dem am Ende klaren 55:13-Endstand ein deutliches Ausrufezeichen im Kampf um den AFL-Titel. Im Kampf um die Führung in der Abschlusstabelle (Anm.: die Raiders liegen derzeit mit einem Spiel weniger noch hinter den Vikings) hätte nach dem Hinspiel ein Sieg mit acht Punkten Unterschied genügt — diese Pflicht setzten die Raiders am Sonntag in eine glanzvolle Kür um.

„Wir hätten gerne gegen Garrett gespielt", gab Headcoach Shuan Fatah angesichts der geschwächten Vikings-Offensive zu: „Wir können das Spiel einordnen." Trotzdem sei man stolz auf die vielen Punkte gegen die Wiener Verteidigung: „Die Vikings sind immer noch die Vikings. Wir haben uns heute sehr gut verkauft." „Die Raiders-Offensive war wirklich toll heute", zollte Vikings-Coach Chris Calaycay dem Gegner ebenfalls Respekt.

Nach der Gala gegen die Vikings steht für die Raiders in zwei Wochen das nächste Highlight an: die Battle4Tirol (25.5.) gegen das Central College aus Iowa (USA). (a.m.)