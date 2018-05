Paris – Der Franzose Jo-Wilfried Tsonga verpasst die am 27. Mai beginnenden Tennis-French-Open. Der 33-Jährige erholt sich seit Anfang März und unverändert von einer Meniskusverletzung. In der Weltrangliste ist der Australian-Open-Finalist von 2008 nur noch die Nummer 37, die Top-Platzierung des Wien-Siegers 2011 war Rang fünf. Sein bisher letztes Turnier hat Tsonga Anfang Februar in Montpellier gespielt. (APA/sda)