Wien – Radprofi Stefan Denifl gibt diese Woche bei der Tour of Norway sein Comeback nach mehrmonatiger Verletzungspause. „Nach erst zwei Renntagen diese Saison aufgrund der Knieverletzung wird es höchste Zeit, um noch für meine Ziele im Juni und Juli mit der Tour de Suisse und der Österreich-Rundfahrt in Form zu kommen“, schrieb der Tiroler am Montag auf Facebook.

Er sei sich bewusst, dass die Zeit bis zu den ersten Saisonhöhepunkten neben der Heim-WM im Herbst knapp werde. „Die Motivation aber ist hoch und wenn die Gesundheit mitspielt, ist noch alles möglich“, meinte der 30-Jährige aus der irischen Aqua-Blue-Sport-Mannschaft.

Denifl hatte auch schon in den Jahren 2014 und 2015 mit langwierigen Knieproblemen zu kämpfen gehabt. Im Vorjahr legte er mit seinem Sieg bei der Österreich-Rundfahrt und dem noch überraschenderen Etappen-Erfolg bei der Vuelta a Espana aber eine Supersaison hin. (APA)