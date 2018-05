Boston – Die Boston Celtics haben am Dienstagabend (Ortszeit) auch das zweite Spiel im Eastern-Conference-Finale der NBA gewonnen. Der Rekordmeister feierte mit dem 107:94-Erfolg über die Cleveland Cavaliers bereits den neunten Play-off-Heimsieg en suite und liegt damit in der „best of seven“-Serie 2:0 in Führung. In den nächsten beiden Matches haben die „Cavs“ Heimrecht.

Im Gegensatz zu Spiel eins war diesmal Clevelands Superstar LeBron James mit 42 Punkten, zwölf Assists und zehn Rebounds - sein 22. Karriere-Triple-Double in den Play-offs - der dominante Mann auf dem Parkett. Und auch der zweite All-Star der Gäste, Kevin Love, überzeugte mit einem Double-Double aus 22 Zählern und 15 Rebounds. Doch daneben scorte bei den Cavaliers nur noch der diesmal von der Bank kommende Kyle Korver mit elf Punkten zweistellig, bei Boston waren es hingegen insgesamt sechs Spieler.

Dazu unterliefen Cleveland erneut zu viele Ballverluste: In Summe waren es 15, sechs davon gingen allein auf das Konto von James, der bereits nach etwas mehr als siebeneinhalb Minuten mehr Punkte als in Spiel eins (15) erzielt hatte. Zum Vergleich: Das gesamte Boston-Team verursachte nur fünf Turnovers.

Die Celtics ließen sich angeführt von Jaylen Brown (23 Punkte/14 davon im Startviertel) trotz der starken Anfangsphase der Gäste nicht entscheidend abschütteln und gingen schließlich im dritten Viertel (72:71/32.) erstmals seit dem 3:0 zu Beginn wieder in Führung. Den Vorsprung bauten die Hausherren in der Folge aus und holten sich damit auch das zweite Match der Serie, die nun nach Cleveland übersiedelt. Das dritte Spiel findet in der Nacht auf Sonntag (ab 2.30 Uhr MEZ/live DAZN) statt. (APA)