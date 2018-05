Mit dem US-Amerikaner Doug Ford ist in Florida der älteste noch lebende Gewinner des US Masters in Augusta verstorben. Der frühere Golfprofi aus dem Bundesstaat Connecticut wurde 95 Jahre. 2011 war er in die World Golf Hall of Fame aufgenommen worden.

Der ehemalige Ryder-Cup-Spieler gewann in seiner besten Zeit auch zwei Major-Titel. 1955 siegte er bei der US PGA Championship, zwei Jahre später triumphierte er in Augusta. (APA)