Genf – Andreas Haider-Maurer kommt nach seiner Verletzungspause nicht auf Touren. Der 31-jährige Niederösterreicher unterlag am Pfingstmontag in der ersten Runde des Tennis-ATP-Turniers in Genf dem US-Amerikaner Tennys Sandgren nach 1:20 Stunden und gewonnenem ersten Satz noch klar 6:1,1:6,0:6. Der ÖTV-Spieler muss damit weiter auf seinen ersten Hauptbewerb-Sieg seit seinem Comeback im Juni 2017 warten.

Diese Saison kassierte der aufgrund seiner Fersenverletzung im Ranking auf Position 412 abgerutschte Haider-Maurer auf der Tour neun Niederlagen in Runde eins, das war zuvor auch schon in Doha, bei den Australian Open, in Buenos Aires, Rio de Janeiro, Dubai, Barcelona, München und zuletzt Rom, wo er sich immerhin mit drei Siegen durch die Qualifikation gekämpft hatte, der Fall gewesen. Erfolge blieben auch auf Challenger-Ebene aus, da blieb er zweimal schon in der Quali hängen.

Die Partie begann für Haider-Maurer vielversprechend, mit Breaks zum 3:1 und 5:1 legte er den Grundstein für den souveränen Gewinn des ersten Satzes. Dann ging es aber steil bergab. Satz Nummer zwei endete mit dem selben Spielverlauf und Resultat, allerdings zugunsten des 26-jährigen Sandgren. Im dritten Durchgang blieb der Waldviertler, der bei dem Event aufgrund seines „protected ranking“ den Sprung in den Hauptbewerb schaffte, gar ohne Game-Gewinn.

Die Nummer 55 der Welt behielt damit im ersten Duell der beiden die Oberhand. Haider-Maurer muss weiter seit einem 7:6,6:2 gegen Jo-Wilfried Tsonga in der ersten Runde des Hartplatzturniers in Peking am 5. Oktober 2015 auf einen Sieg in einem Tour-Hauptbewerb warten.

Thiem bekommt Spanier Carballes Baena zum Lyon-Auftakt

Österreichs Nummer eins, Dominic Thiem, bekommt es zum Auftakt des mit 561.345 Euro dotierten Tennis-ATP-Turniers in Lyon mit dem Spanier Roberto Carballes Baena zu tun. Der Ranglisten-77. setzte sich am Montag in der ersten Runde gegen den slowenischen Qualifikanten Laslo Djere nach hartem Kampf mit 7:6(3),6:7(4),6:3 durch. Carballes Baena hat heuer in Quito seinen ersten Turniersieg auf der Tour gefeiert. Der topgesetzte Thiem hat noch nie gegen den 25-Jährigen gespielt. (APA)