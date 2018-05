Das österreichische Volleyball-Nationalteam der Herren hat am Sonntagabend in der Silver European League in Skopje gegen Mazedonien 3:1 (18,-22,20,31) gewonnen. Damit feierte die Truppe von Teamchef Michael Warm ihren zweiten Sieg im dritten Spiel der Gruppe A und hielt die Chance auf Erreichen des Final Four. Die „Rückrunde“ beginnt für das ÖVV-Team am Mittwoch (20.15 Uhr) in Amstetten.

Und zwar wieder gegen die Mazedonier, gegen die am Sonntag sozusagen eine Revanche gelang. Vor drei Jahren zog Rot-Weiß-Rot in Skopje zweimal noch relativ deutlich in der European League den Kürzeren, vor zwei Jahren gab es im Semifinale des Final Four der European League ein 13:15 im fünften Satz. Diesmal legten die Österreicher klar vor und beherrschten auch den dritten Satz. Im vierten Durchgang ging es eng her und in die Verlängerung, Alexander Berger und Co. behielten aber die Nerven.

Der Oberösterreicher hatte am Mittwoch beim 3:0-Sieg im Kosovo gefehlt, verlieh seinem Team diesmal wieder Stabilität. Der italienische Meister mit Perugia steuerte ebenso wie Challenge-Cup-Sieger Paul Buchegger 16 Punkte zum Erfolg bei, der zu Aich/Dob wechselnde Thomas Tröthann punktete 14-mal. Tabellenführer Lettland gab sich mit einem Heim-3:0 in Kosovo keine Blöße. Da die Mazedonier als Veranstalter fix beim Final Four sind, müsste die ÖVV-Equipe die Letten für ein Endrunden-Ticket noch abfangen. (APA)