Houston – Die Golden State Warriors und Cleveland Cavaliers spielen zum vierten Mal in Folge um den Titel in der NBA. Der amtierende Champion aus Oakland feierte am Montagabend (Ortszeit) einen 101:92-(43:54)-Sieg bei den Houston Rockets und gewann damit die „best of seven“-Serie 4:3. Warriors-Topscorer waren die Superstars Kevin Durant (34 Punkte) und Stephen Curry (27).

Beide Teams mussten erneut jeweils einen Starter wegen Verletzung vorgeben. Bei den Rockets fehlte Spielmacher Chris Paul (Oberschenkelzerrung), bei den in der ersten Hälfte sehr nervösen und schlecht verteidigenden Gästen Andre Iguodala (Knieblessur). Grunddurchgangssieger Houston bestimmte zunächst angeführt von James Harden, der insgesamt 32 Punkte erzielte, die Partie und lag zwischenzeitlich schon mit 15 Zählern (48:33/20.) in Führung. Dazu hatte Currys „Splash Brother“ Klay Thompson extrem früh Foulprobleme.

Warriors drehten nach der Pause auf

Nach der Pause folgte aber dann wie schon im Spiel zuvor die vorentscheidende Wende zugunsten der Warriors, auch weil die Rockets für einen neuen NBA-Negativrekord in einem Play-off-Match sorgten: Harden und Co. vergaben 27 Dreierversuche in Serie. Nachdem sie in der Anfangsphase sechs von 14 Distanzwürfen versenkt hatten, landete von den 30 folgenden nur noch ein einziger im Korb.

Dubs-Kapitän Curry „explodierte“ dagegen wieder einmal im dritten Viertel, in dem er vier Dreier versenkte und auf insgesamt 14 Punkte kam. Elf davon erzielte der „Chefkoch“ innerhalb von nur 107 Sekunden und sorgte damit im Alleingang für eine 72:63-Führung (34.). Weitere zehn Zähler steuerte Durant bei, womit dieser zwölfminütige Abschnitt klar mit 33:15 an Golden State ging.

Goden State schrieb Geschichte

Im Schlussviertel bauten die Warriors ihren Vorsprung auf bis zu 13 Punkte aus, spielten den Sieg sicher nach Hause und sorgten für ein historisches Comeback: Nie zuvor hatte ein NBA-Auswärtsteam ein alles entscheidendes siebentes Spiel nach einem Elf-Punkte-Rückstand zur Pause noch „gedreht“.

„Das ist eine Situation, in der wir noch nie zuvor waren, ein Spiel sieben auswärts zu gewinnen. Die zweite Hälfte war unglaublich“, lautete der erste Kommentar von Curry nach dem Match. Der 30-Jährige überzeugte aber nicht nur als Scorer, sondern verbuchte auch noch zehn Assists, neun Rebounds und vier Ballgewinne (Steals).

„Steph war unglaublich im dritten Viertel. Er hat uns zurückgebracht“, betonte Durant, der mit insgesamt 213 Zählern den Punkterekord für eine Western-Conference-Finalserie der NBA-Legenden Shaquille O‘Neal (Los Angeles Lakers) und Hakeem Olajuwon (Houston/je 212) verbesserte. (APA)